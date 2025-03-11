На Украине оценили ход переговоров с США

AFP: Украинский чиновник положительно охарактеризовал переговоры с США

Переговоры между Украиной и США проходят хорошо. Об этом заявил неназванный украинский чиновник агентству AFP.

«Переговоры проходят хорошо, было обсуждено много вопросов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет информации о деталях переговоров США и Украины, с которыми можно было бы работать.

До этого на Украине раскрыли темы обсуждения на переговорах Вашингтона с Киевом. «Первый раунд переговоров был посвящен предложению Украины о режиме тишины на море и в небе. (...) Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных металлах. Сейчас продолжается второй раунд переговоров», — сказал источник издания «Общественное».

