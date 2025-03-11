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17:21, 11 марта 2025Бывший СССР

На Украине признали превосходство Су-35 над F-16

Спикер ВСУ Игнат заявил, что F-16 не могут соревноваться с российскими Су-35
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Переданные Украины самолеты F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35. Об этом заявил представитель командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«F-16, которые у нас есть от партнеров, не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве», — заявил Игнат.

По его словам, F-16 могут работать только в комплексе с системами ПВО и РЭБ для успешного выполнения миссий.

Ранее полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявил, что Украина полностью зависима от США в обслуживании истребителей F-16, что делает использование этих самолетов проблематичным. По его словам, из-за меняющегося отношения США к конфликту на Украине ВСУ будет лучше полностью перейти на французские самолеты Mirage и Rafale.

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