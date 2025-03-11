Названы районы Москвы с самой подорожавшей «вторичкой»

По итогам февраля 2025 года среди районов старой Москвы стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости относительно января этого же года сильнее всего выросла на Якиманке. Локации с наиболее подорожавшими готовыми квартирами назвали аналитики компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.
Согласно данным экспертов, на Якиманке квадрат жилья подорожал на 3,59 процента, до 628,1 тысячи рублей. На второй строчке списка районов с самой подорожавшей «вторичкой» оказалось Зябликово с положительной динамикой в 0,59 процента, до 235,7 тысячи рублей. Замкнули тройку Текстильщики, где квадратный метр жилья за месяц прибавил в цене 0,49 процента, достигнув значения 244,9 тысячи рублей.
По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, наблюдаемая динамика стоимости готового жилья является условной. «Фактически цены предложения на вторичном рынке не меняются. И это очень разные по ценам районы — от дорогой Якиманки до сравнительно дешевых Текстильщиков, Солнцево», — уточнил он.
Ранее в этот же день сенатор Айрат Гибатдинов нашел виновных в подорожании жилья в стране. По его мнению, ответственность за повышение цен может лежать на недобросовестных застройщиках либо поставщиках материалов.