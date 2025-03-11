Названы районы Москвы с самой подорожавшей «вторичкой»

«Инком-Недвижимость»: «Вторичка» в Москве сильнее всего подорожала на Якиманке

По итогам февраля 2025 года среди районов старой Москвы стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости относительно января этого же года сильнее всего выросла на Якиманке. Локации с наиболее подорожавшими готовыми квартирами назвали аналитики компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Согласно данным экспертов, на Якиманке квадрат жилья подорожал на 3,59 процента, до 628,1 тысячи рублей. На второй строчке списка районов с самой подорожавшей «вторичкой» оказалось Зябликово с положительной динамикой в 0,59 процента, до 235,7 тысячи рублей. Замкнули тройку Текстильщики, где квадратный метр жилья за месяц прибавил в цене 0,49 процента, достигнув значения 244,9 тысячи рублей.

По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, наблюдаемая динамика стоимости готового жилья является условной. «Фактически цены предложения на вторичном рынке не меняются. И это очень разные по ценам районы — от дорогой Якиманки до сравнительно дешевых Текстильщиков, Солнцево», — уточнил он.

Ранее в этот же день сенатор Айрат Гибатдинов нашел виновных в подорожании жилья в стране. По его мнению, ответственность за повышение цен может лежать на недобросовестных застройщиках либо поставщиках материалов.

