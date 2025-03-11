Николь Кидман прозвали в сети шмелем из-за наряда на премьере фильма

Актрису и певицу Николь Кидман прозвали шмелем в сети из-за наряда на премьере фильма «Холланд». Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

57-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном черно-бежевом платье в горизонтальную полоску с вшитым корсетом. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивалось нижнее белье звезды. В качестве обуви она выбрала классические туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Кидман в комментариях под постом. «Шмель», «Обычно мне нравится ее вкус в одежде, но эта фотография просто отвратительна», «Это самое отвратительное платье, которое я видела», «Ужасное платье, она похожа на осу», «Я далеко не дизайнер, но низ юбки выглядит глупо», — заявили они.

В феврале в сети возмутились внешним видом Николь Кидман на гала-вечере. Знаменитость появилась на публике в персиковом пышном платье длины макси, декорированном кружевом.