В сети возмутились внешним видом Николь Кидман на гала-вечере

Актриса Николь Кидман посетила гала-вечер «Женщина года» журнала TIME и возмутила поклонников внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

57-летняя знаменитость вышла в свет в персиковом пышном платье длины макси, декорированном кружевом. Звезде уложили завитые в легкие локоны распущенные волосы, а визажисты сделали ей макияж в нейтральных тонах.

Поклонники оценили внешность артистки в комментариях под материалом. «Пластическая хирургия и филлеры на лице скрывают множества морщин, но такой шеи я не видела давно», «Еще одна подтяжка лица, и ей придется начать брить свою бородку», «Она выглядит жутко. ​​Очень жутко», «Можно ли растянуть это лицо еще больше?» — возмутились они.

Ранее в феврале стало известно, что Николь Кидман стала женщиной года по версии TIME. Как отметили журналисты, Кидман своей упорной работой в киноиндустрии и активной жизненной позицией буквально создала рабочие места для других женщин.