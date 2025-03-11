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21:09, 11 марта 2025Из жизни

Обезумевший ястреб ранил 12 человек

Ястреб ранил 12 человек в британской деревне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ambquinn / Shutterstock / Fotodom

Жители британской деревни Флэмстед пожаловались на обезумевшего ястреба, нападающего на людей. Об этом пишет Daily Mail.

По словам деревенских жителей, ястреб появился в округе еще в ноябре и поначалу никого не трогал. Однако в последнюю неделю что-то изменилось, и он стал агрессивен. За считаные дни он успел ранить 12 человек. Чаще всего от нападений страдали высокие мужчины.

Ястреб нападает с воздуха и вонзается в макушку когтями или клювом, отчего остаются порезы. Некоторые жертвы видели на его лапках джессы — кожаные тонкие ремешки, используемые для привязывания хищных птиц на соколиной охоте. Это может говорить о том, что он улетел от хозяина.

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Местный сокольник тщетно пытался поймать ястреба. Он подчеркнул, что жители деревни подкармливают птицу, и это усложняет его работу. Он считает, что птица нападает на людей, потому что пытается согнать их с территории, которую считает своей.

Составительница Независимого реестра птиц Барбара Ройл отметила, что сейчас у ястребов брачный сезон. При этом она сомневается, что птица путает людей с самками. Ройл попыталась разыскать хозяина ястреба, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что глухарь из Шерегеша второй год подряд нападает на любителей горнолыжного спорта. Группа отдыхающих сняла смелую птицу, которая выбрала жертвой сноубордиста и напала на него.

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