Обнаружен скрытый механизм тромбообразования

Science Advances: Хронические воспаления являются причиной возникновения тромбов

Ученые выяснили, что иммунные клетки способны «запоминать» перенесенные воспаления, из-за чего риск образования тромбов остается повышенным даже спустя несколько недель после болезни. Исследование, опубликованное в Science Advances, объясняет, почему у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как воспалительные болезни кишечника, рак крови и серповидноклеточная анемия, чаще возникают тромбозы.

Иммунная система запоминает инфекции и воспалительные процессы, чтобы в будущем быстрее реагировать на угрозы. Однако этот механизм может иметь неожиданные последствия.

Эксперименты на мышах подтвердили, что воспаление изменяет состав клеток костного мозга, заставляя его вырабатывать иммунные клетки, которые активнее запускают свертывание крови. Если эти результаты подтвердятся у людей, это поможет лучше понять, почему у пациентов с воспалительными заболеваниями сохраняется высокий риск тромбообразования.

Иными словами, тренированный иммунитет выполняет двойную роль: с одной стороны, он укрепляет защиту организма, но с другой — может провоцировать избыточное свертывание крови.

Авторы работы надеются, что их открытие поможет разработать новые методы профилактики и лечения осложнений, связанных с воспалениями и тромбозами.