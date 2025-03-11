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11:51, 11 марта 2025Ценности

Певица Холзи опубликовала откровенные фото в нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamhalsey

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная под сценическим именем Холзи, опубликовала откровенные фото в нижнем белье. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 30,8 миллиона подписчиков.

30-летняя исполнительница предстала на одном из кадров на фоне стены в черном комплекте, который включал в себя кружевной бюстгальтер пуш-ап и крошечные V-образные трусы. При этом она отказалась от макияжа и распустила волосы, не став их расчесывать.

На другом фото знаменитость позировала среди вешалок с одеждой в распахнутой кожаной куртке на голое тело, фуражке, сапогах до колена со шнуровкой и трусах с заклепками.

Ранее в марте популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue.

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