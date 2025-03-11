После падения украинского БПЛА перекрыли движение по одной из улиц

«Мострансавто»: После падения БПЛА перекрыто движение по Капотне до Дзержинского

После падения украинского беспилотного летательного аппарат (БПЛА) в Москве оказалось перекрыто движение по улице Капотне до подмосковного города Дзержинский. Об этом сообщили в АО «Мострансавто».

В том же сообщении отметили, что объезда нет и общественный транспорт, который по маршруту задевает Капотню, ожидал возобновления движения. Уже вскоре там же заявили о налаживании графиков следования, машины смогли ехать дальше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотниках, которые летели на российскую столицу. По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 11 марта сбили 337 БПЛА Украины. В городе Раменское и на парковке магазина «Мираторг» в Московской области из-за атаки дронов начались пожары.

Позднее стало известно, что в московском районе Капотня взрывотехники оперативно обезвредили неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА. В МЧС отметили, что беспилотник нашли в ходе обследования предполагаемых зон падения дронов.