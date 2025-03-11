Раскрыто количество пострадавших после нападения подростка с ножом в российской школе

В Нижнем Новгороде двоих учеников госпитализировали после нападения восьмиклассника с ножом в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, пострадавшие — два ученика четвертого класса школы №117. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
По информации ТАСС, предварительно установлено, что перед нападением школьники поссорились.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе №117, расположенной в Сормовском районе города. Восьмиклассник на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им в шею двух 14-летних школьников.