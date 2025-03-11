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14:52, 11 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто количество пострадавших после нападения подростка с ножом в российской школе

В Нижнем Новгороде после нападения школьника с ножом госпитализировали 2 детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российской школе восьмиклассник с ножом напал на сверстников в школе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде двоих учеников госпитализировали после нападения восьмиклассника с ножом в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, пострадавшие — два ученика четвертого класса школы №117. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

По информации ТАСС, предварительно установлено, что перед нападением школьники поссорились.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе №117, расположенной в Сормовском районе города. Восьмиклассник на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им в шею двух 14-летних школьников.

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