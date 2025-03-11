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18:58, 11 марта 2025Культура

Режиссер «Мастер и Маргариты» вышел на связь после инфаркта

Юрий Кара назвал перенесенный инфаркт профессиональной болезнью режиссеров
Андрей Шеньшаков
Юрий Кара

Юрий Кара. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Юрий Кара, известный по экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита» 1994 года, раскрыл состояние своего здоровья после инфаркта. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

Постановщик рассказал, что еще продолжает восстановление после госпитализации. Также Кара связал недуг с тем, что режиссеры оставляют частицы сердец в своих работах.

«Пока еще прихожу в себя. Это профессиональная болезнь режиссеров. Те, кто болеют за свое дело, всегда оставляют частицы сердца в каждом фильме. А потом страдают. Но зато фильмы живые, а не мертвые», — сказал он.

Ранее стало известно, что у режиссера фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война» Юрия Кары случился инфаркт.

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