Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

В Мордовии мужчину осудили за попытку убить знакомого из-за порчи имущества

В Мордовии суд приговорил к семи годам и восьми месяцам лишения свободы 42-летнего мужчину, пытавшегося расправиться с 30-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 28 февраля 2024 года в Краснослободске осужденный бросил внутрь дома знакомого страйкбольную гранату, которая разорвалась в помещении. Затем он дважды из охотничьего ружья выстрелил в стоящего внутри дома около окна потерпевшего. Раненого удалось спасти.

Выяснилось, что мужчины долгое время конфликтовали из-за порчи имущества, поэтому осужденный решил совершить преступление.

Ранее стало известно, что в Брянской области отправили в СИЗО россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над пожилым дедом.

