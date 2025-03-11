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19:57, 11 марта 2025Силовые структуры

Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

В Мордовии мужчину осудили за попытку убить знакомого из-за порчи имущества
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мордовии суд приговорил к семи годам и восьми месяцам лишения свободы 42-летнего мужчину, пытавшегося расправиться с 30-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 28 февраля 2024 года в Краснослободске осужденный бросил внутрь дома знакомого страйкбольную гранату, которая разорвалась в помещении. Затем он дважды из охотничьего ружья выстрелил в стоящего внутри дома около окна потерпевшего. Раненого удалось спасти.

Выяснилось, что мужчины долгое время конфликтовали из-за порчи имущества, поэтому осужденный решил совершить преступление.

Ранее стало известно, что в Брянской области отправили в СИЗО россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над пожилым дедом.

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