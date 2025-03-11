Российский пенсионер лишился жизни после ссоры с внуком

В Брянской области россиянина отправили в СИЗО за заколотого после ссоры деда

В Брянской области отправили в СИЗО россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над пожилым дедом. Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 9 марта житель города Карачев поссорился со своим дедом и, вооружившись кухонным ножом, нанес ему несколько ударов в шею туловище и конечности. Полученные пенсионером ранения оказались не совместимы с жизнью. После задержания, обвиняемый признался в содеянном.

В республике Марий-Эл россиянин устроил ссору с новым мужчиной бывшей возлюбленной и заколол его ножом.