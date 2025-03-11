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08:41, 11 марта 2025Силовые структуры

Российский пенсионер лишился жизни после ссоры с внуком

В Брянской области россиянина отправили в СИЗО за заколотого после ссоры деда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Брянской области

В Брянской области отправили в СИЗО россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над пожилым дедом. Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 9 марта житель города Карачев поссорился со своим дедом и, вооружившись кухонным ножом, нанес ему несколько ударов в шею туловище и конечности. Полученные пенсионером ранения оказались не совместимы с жизнью. После задержания, обвиняемый признался в содеянном.

В республике Марий-Эл россиянин устроил ссору с новым мужчиной бывшей возлюбленной и заколол его ножом.

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