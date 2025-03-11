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19:59, 11 марта 2025Россия

Российский генерал раскрыл подробности о боях в окрестностях Суджи

Алаудинов: Российские военные почти обошли Суджу со всех сторон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные почти обошли Суджу в Курской области со всех сторон. Подробности о боях в окрестностях населенного пункта раскрыл генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«На данный момент у нас ситуация такова, что в принципе мы уже почти со всех сторон "обжали" Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи», — обозначил Алаудинов.

По словам российского генерала, лесопосадки и населенные пункты в окрестностях Суджи на данный момент практически освобождены.

«Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена», — заключил Алаудинов.

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