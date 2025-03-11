«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

РИА Новости: F-16 не готовы соревноваться с российскими Су-35

Боевые самолеты F-16, переданные Украине от западных партнеров, не готовы соревноваться с российскими истребителями Су-35. Об этом заявил представитель командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Он указал, что F-16, стоящие сейчас в рядах украинской армии, «не очень новые». По этой причине им не выиграть в битве «один на один» с Су-35. Здесь необходим комплексный подход, счел Игнат.

Помимо этого, он сообщил, что F-16 должны работать вместе с системами ПВО и РЭБ. Только так, по его мнению, украинские миссии имеют шанс стать успешными.

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Украина полностью зависима от США по самолетам F-16

В январе представитель командования ВВС ВСУ также признал, что F-16 не способны «соревноваться в боях с технологичными самолетами россиян». Украина, как отмечал еще тогда Игнат, надеется на поставки более мощных модификаций западной техники.

О совершенствовании и обновлении моделей F-16 он же говорил еще в ноябре 2023 года. Тогда же Игнат подчеркивал, что они уступают российским Су-30 и Су-35.

В марте 2025 года полковник ВСУ в отставке Роман Свитан также говорил, что Украина полностью зависима от США в техническом обеспечении истребителей F-16. Все это делает использование самолетов проблематичным. По его словам, из-за меняющегося отношения США к Украине военные все больше хотят полностью перейти на самолеты Mirage и Rafale из Франции.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Такое заявление Свитан сделал на фоне того, как Белый дом распорядился прекратить техническую поддержку истребителей F-16 производства США, переданных ВСУ. Помимо этого, начиная с 6 марта, была приостановлена поставка Украине всех видов военной помощи США.

В марте Mirage-2000, насколько известно, были впервые применены Украиной в бою. ВСУ доставили эту технику всего месяц назад, а до этого истребители долгое время находились на польской авиабазе Миньск-Мазовецки.

С российским истребителем Су-35С не сравнятся ни F-16, ни Mirage

Аналитики портала MWM рассказали, что истребители Mirage-2000 сильно уступают российским самолетам аналогичного типа. По их данным, это уже устаревшие модели самолетов, так что они не превосходят даже советские Су-27, которые когда-то были основой армии Украины.

Помимо этого, бывший пилот из Франции, эксперт по авиации и аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр раскритиковал самолеты Mirage. У этих истребителей, по его мнению, мало шансов выжить в бою с российскими в небе над Украиной.

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В целом, по оценке специалиста, проигрывают России сейчас все значимые для Украины самолеты — F-16, Mirage 2000 и Eurofighter. Он подтвердил, что западные летчики опасаются идти на прямое противостояние с пилотами из России. По словам де Латтра, одна из причин этого — использование российскими истребителями ракет класса «воздух — воздух», способными преодолевать дистанцию в 300 километров.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, пояснял, что F-16 во многом не сравнятся с Су-30 и Су-35. По его мнению, эти истребители «в подметки не годятся нашим». F-16 однодвигательные, с меньшим запасом под боеприпасы и со слабыми радарами. Тем временем Су-30 и Су-35 способны разворачиваться на месте, совершать резкие маневры, удачно уклоняясь от ракет противника. «F-16 для разворота надо прочертить полнеба», — заявлял Литовкин.