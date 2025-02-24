Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:07, 24 февраля 2025Наука и техника

Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

Пилот де Латтр: У западных истребителей мало шансов выжить в бою с российскими
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У западных истребителей мало шансов выжить в бою с российскими в небе над Украиной. С такой оценкой выступил бывший французский пилот, эксперт по авиации и аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам эксперта, западные летчики опасались бы вступать в прямое противостояние с российскими. Одна из причин этого — использование российскими истребителями ракет класса «воздух — воздух», способными преодолевать дистанцию в 300 километров.

По оценке де Латтра, при равных условиях у F-16, Mirage 2000 и Eurofighter крайне мало шансов на выживание в противостоянии с российским истребителем, а их уничтожение станет антирекламой для западной авиации. «Если Россия говорит, что не потерпит присутствия западных миротворцев на территории Украины, это относится и к ее воздушному пространству», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что украинские истребители МиГ-29 легко сбиваются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Также в феврале Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      Экс-командир «Вагнера» рассказал о просьбе бойца ВСУ во время боя

      Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

      Осужденный за взятки экс-министр Улюкаев попросил о снятии судимости

      В российском городе отменили концерт Надежды Кадышевой

      Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

      Будущий канцлер Германии высказался об улучшении отношений с Россией

      У Михаила Ефремова в колонии нашли смартфон

      Рябков прокомментировал ситуацию вокруг нового посла США в России

      В ДНР рассказали о начале работ по разминированию Дзержинска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше