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11:31, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Советский ведущий рассказал об обиде Маслякова на Жванецкого из-за КВН

Ведущий Марфин заявил, что Масляков обиделся на Жванецкого из-за слов о КВН
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Михаил Жванецкий и Александр Масляков

Михаил Жванецкий и Александр Масляков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин рассказал, что ныне покойный руководитель проекта Александр Масляков обижался на сатирика Михаила Жванецкого из-за его слов о телеигре. Об этом он вспомнил в выпуске шоу «Мне смешно», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Марфина, Масляков обиделся на Жванецкого из-за сказанной им фразы об «испорченном КВН поколении». Впоследствии, когда ведущий познакомился с сатириком, ему стало известно, что Жванецкий не хотел плохо говорить о телеигре.

Марфин объяснил, что Жванецкий таким образом хотел сказать, что с появлением КВН исчезли СТЭМы — студенческие театры эстрадных миниатюр. «"Очень жаль, — говорит, — что Александр Васильевич на меня обиделся, потому что я-то имел в виду одно единственное: что КВН сублимировал всю самодеятельность"», — сказал ему сатирик.

Ранее Марфин рассказал, как на КВН повлиял Comedy Club. По его словам, новый юмористический проект стал альтернативой телеигре.

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