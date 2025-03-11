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14:16, 11 марта 2025Мир

Трюдо высунул язык и взял стул из парламента

Трюдо вынес кресло из зала заседаний парламента Канады с высунутым языком
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Уходящий с поста премьер-министра Канады Джастин Трюдо вынес кресло члена Палаты общин (нижней палаты парламента) Канады из зала заседаний с высунутым языком. Фото политика опубликовало агентство Reuters.

10 марта Трюдо провел последнее заседание Палаты общин в качестве депутата канадского парламента из-за ухода с должности председателя Либеральной партии и премьер-министра страны. После закрытия заседания политик высунул язык и взял копию стула, на которую он имел право в соответствии с парламентской традицией.

Трюдо также встретился для формальной церемонии передачи руководства будущему лидеру партии и премьеру Канады Марку Карни. При этом политик сохраняет должность до официального вступления Карни на пост главы кабинета министров страны. Трюдо возглавлял Либеральную партию Канады с 2013 года, а правительство страны — с 2015 года.

7 марта уходящий в отставку Трюдо разрыдался в прямом эфире во время своей последней пресс-конференции. Отмечается, что политик расплакался из-за «тарифной войны» президента США Дональда Трампа в отношении Канады.

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