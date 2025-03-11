Bild: США рассматривают Порошенко и Тимошенко в качестве преемников Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Петра Порошенко и Юлию Тимошенко в качестве возможных преемников украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявило немецкое издание Bild.

Отмечается, что четыре представителя правительства США общались с бывшим президентом Украины Порошенко и экс-премьер-министром страны Тимошенко. Также в качестве сменщика Зеленского рассматривается бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол постсоветской страны в Лондоне Валерий Залужный.

«Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет работы (...) разведка США остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, подчиниться желаниям администрации», — заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, чьи слова приводит издание.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер не согласился с Трампом, отметив, что его реальный рейтинг достигает практически 70 процентов.