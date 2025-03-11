В одном аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

Росавиация: В Шереметьево сняли ограничения на полеты после атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты, которые действовали на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что прием и выпуск воздушных судов в авиагавани Москвы возобновили с 8:55.

За время действия плана «Ковер» на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, следовавших в Шереметьево.

Согласно онлайн-табло аэропорта, больше 20 воздушных судов задерживаются на вылет и свыше 20 — на прилет. Расписание восстанавливается.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейсов в Самару и Челябинск, вылетавших из Шереметьево, несколько часов просидели в самолетах. Лайнеры не выпускали из-за атаки дронов.

Налет беспилотников на Москву 11 марта стал самым массированным за время спецоперации. Из-за нее приостановили работу все столичные гавани. Пострадали по меньшей мере 20 человек, один мужчина не выжил.

