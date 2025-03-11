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15:35, 11 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали Европу не допустить остановки огня на Украине

Ермак призвал не допустить остановки огня до предоставления гарантий Киеву
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Европу не допустить остановки огня на Украине до предоставления гарантий безопасности Киеву. Об этом он заявил в статье для The Guardian.

«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы», — отметил он.

Политик также призвал партнеров Киева оказать политическое и финансовое давление на Россию, в том числе усилить и санкции против Москвы, и взять под контроль замороженные российские активы.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что массированная атака по Подмосковью являются сигналом президенту России Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе. По данным издания «Страна.ua», украинская делегация предложит план моратория на воздушные удары во время встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

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