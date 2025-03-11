В США анонсировали мобильное приложение для нелегальных мигрантов

В США анонсировали приложение для самостоятельной депортации нелегалов

Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных штатов анонсировала мобильное приложение CBP Home. С помощью этой программы нелегальные мигранты смогут добровольно покинуть страну, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как подчеркивается, желающие в приложении могут добровольно проинформировать о своем желании покинуть США, прежде чем подвергнуться более строгим мерам. Кроме того, функция предоставит возможность мигрантам в будущем получить шанс на легальное возвращение в Штаты.

Американский президент Дональд Трамп сразу после своей инаугурации в феврале подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации.

5 марта стало известно, что глава Белого дома подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Также Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине.