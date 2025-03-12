Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 12 марта 2025МирЭксклюзив

Американист раскрыл последствия отказа России от условий США

Американист Дубравский: Отказ России от условий США приведет к новым санкциям
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Globallookpress.com

Отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине приведет к новым антироссийским санкциям. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«[США] будут давить санкциями, например, санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран», — предположил эксперт, раскрыл последствия отказа России от условий США.

В качестве других возможных мер политолог назвал увеличение военной помощи Украине со стороны США.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал переговоры с США о прекращении огня. По его словам, технический раунд переговоров пройдет на следующей неделе.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Раскрыто влияние психотропных грибов на организм

    Мужчина дал совет одному сыну и случайно разрушил отношения другого

    Женщина пожарила и съела пенис и сердце насильника

    В России назвали лукавством согласие Украины на временное прекращение огня

    В США заявили об отстранении спецпосланника по России и Украине от переговоров

    На Украине заявили о готовности встречаться с представителями США где угодно

    Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

    В России назвали возможное условие для соглашения на перемирие с Украиной

    Американист раскрыл последствия отказа России от условий США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше