Американист раскрыл последствия отказа России от условий США

Американист Дубравский: Отказ России от условий США приведет к новым санкциям

Отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине приведет к новым антироссийским санкциям. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«[США] будут давить санкциями, например, санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран», — предположил эксперт, раскрыл последствия отказа России от условий США.

В качестве других возможных мер политолог назвал увеличение военной помощи Украине со стороны США.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал переговоры с США о прекращении огня. По его словам, технический раунд переговоров пройдет на следующей неделе.