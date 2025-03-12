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05:00, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

Названы пять самых востребованных профессий для выпускников колледжей

HR-эксперт Семеренко назвал оператора дронов востребованной профессией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Выпускники колледжей могут претендовать на вакансии в технологической сфере и быть востребованными на рынке труда будущего, рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Пять самых актуальных профессий для окончивших средне-специальное образование россиян специалист назвал «Ленте.ру».

Одна из таких профессий, как объяснил Семеренко, — это оператор дронов и роботизированных систем: этот специалист занимается управлением беспилотных летательных аппаратов, промышленных роботов и других автоматизированных устройств. Он может работать в сфере логистики, доставляя грузы, или в сельском хозяйстве, контролируя состояние полей с воздуха, добавил эксперт. Профессия, по словам Семеренко, требует технических навыков, которые можно освоить в колледже в рамках обучения по специальностям «Мехатроника и робототехника» или «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Кроме того, он выделил специалиста по обслуживанию умных систем, чья работа включает настройку и ремонт современных систем отопления, освещения и безопасности в жилых домах и офисах. Такая профессия, по словам Семеренко, подойдет выпускникам, прошедшим обучение по направлениям «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» или «Электроснабжение».

Кроме того, в будущем по-прежнему будет востребована позиция аналитика данных, уточнил эксперт, подчеркивая, что в задачи этого специалиста входит обработка информации, визуализация данных и создание отчетов. Для работы в этой сфере необязательно иметь высшее образование — достаточно пройти обучение по направлению «Информационные системы и программирование» или «Интеллектуальные интегрированные системы», пояснил Семеренко.

Рынок медицинских технологий сегодня развивается быстрыми темпами, что приводит к повышенному спросу на специалистов по ремонту медицинского оборудования. Профессия связана с обслуживанием аппаратов МРТ, УЗИ и роботизированных хирургических систем. Для успешной работы необходимы знания в области электроники и механики, которые также можно получить в учреждении среднего профессионального образования

Святослав Семеренкокарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Замыкает топ-5 профессия эко-технолога, который, как рассказал Семеренко, занимается установкой и обслуживанием солнечных панелей, ветряных генераторов и систем переработки отходов как в частных домах, так и на промышленных объектах. Это направление подойдет для студентов, обучающихся по направлениям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» или «Экологическая безопасность природных комплексов», пояснил он.

«Среднее профессиональное образование становится все более востребованным, поскольку оно позволяет быстро получить практические навыки и начать работать. Многие профессии будущего, такие как оператор дронов или техник по ремонту медицинского оборудования, требуют именно практической подготовки. Кроме того, среднее профессиональное образование позволяет быстро адаптироваться к изменениям на рынке труда и начать карьеру в наиболее перспективных сферах», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее аналитики сервиса «Зарплата.ру» представили свой список самых высокооплачиваемых профессий. В тройку работников с наибольшими предлагаемыми окладами в начале 2025 года вошли зубные 3D моделировщики, стоматологи-ортопеды и бэкенд-разработчики. Высокие ежемесячные выплаты также предлагают техническим и генеральным директорам.

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