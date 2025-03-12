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08:39, 12 марта 2025Россия

До прорыва в Суджу по трубам российские военные вырыли 500-метровую траншею

РИА Новости: Военные вырыли 500-метровую траншею до прорыва в Суджу по трубам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Добровольческий корпус / РИА Новости

Российские военнослужащие, которые прорвались в Суджу по газовым трубам в ходе операции «Поток», до этого вырыли 500-метровую траншею, чтобы добраться до трубы. Об этом сообщили бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки войск «Север», передает РИА Новости.

Траншея российским военным была необходима для того, чтобы добраться к трубе, идущей до газоизмерительной станции в Судже. На предоставленной бойцами «Севера» записи видны вырытые подземные коридоры высотой почти в человеческий рост.

«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — пояснил один из военнослужащих.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов назвал операцию «Поток» причиной перелома в битве за Курскую область. Операцию разработали менее чем за месяц, ее цель была забросить десант в оккупированный город — для этого из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом. Чтобы бороться с нехваткой кислорода в трубах, российским военным рекомендовали соблюдать дистанцию около двух метров друг между другом.

ЖЗЛ
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