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20:06, 12 марта 2025Наука и техника

Доказана связь неандертальцев с современными людьми

Nature Human Behavior: Неандертальцы и Homo sapiens активно взаимодействовали
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nikola Solic / Reuters

Археологи обнаружили первые убедительные доказательства того, что неандертальцы и Homo sapiens не просто сосуществовали, но и активно взаимодействовали. В пещере Тиншемет в Израиле были найдены древние захоронения, указывающие на то, что обе группы людей делились технологиями, традициями охоты и ритуальными практиками. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.

Это первые найденные захоронения середины среднего палеолита за последние 50 лет. Анализ останков и артефактов показал, что погребальные обряды у неандертальцев и Homo sapiens были схожими. Людей хоронили осознанно, рядом с ними оставляли каменные орудия, кости животных и охру — красный минерал, который, вероятно, использовался для ритуального украшения тел.

По мнению ученых, такие находки свидетельствуют о культурном обмене между видами. До сих пор считалось, что Homo sapiens развивали сложные социальные традиции самостоятельно, но результаты исследования показывают, что неандертальцы могли участвовать в формировании ранних обрядов. Ранее уже было доказано, что неандертальцы были хорошо приспособлены к среде обитания и их деятельность не ограничивалась лишь охотой на животных.

Исследователи предполагают, что пещера Тиншемет могла служить коллективным местом захоронения, что указывает на развитые социальные связи в этом регионе. Открытие меняет представление о взаимоотношениях древних людей и подтверждает, что именно контакты между разными группами стали важным фактором эволюции культуры и поведения.

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