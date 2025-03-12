Доказана связь неандертальцев с современными людьми

Nature Human Behavior: Неандертальцы и Homo sapiens активно взаимодействовали

Археологи обнаружили первые убедительные доказательства того, что неандертальцы и Homo sapiens не просто сосуществовали, но и активно взаимодействовали. В пещере Тиншемет в Израиле были найдены древние захоронения, указывающие на то, что обе группы людей делились технологиями, традициями охоты и ритуальными практиками. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.

Это первые найденные захоронения середины среднего палеолита за последние 50 лет. Анализ останков и артефактов показал, что погребальные обряды у неандертальцев и Homo sapiens были схожими. Людей хоронили осознанно, рядом с ними оставляли каменные орудия, кости животных и охру — красный минерал, который, вероятно, использовался для ритуального украшения тел.

По мнению ученых, такие находки свидетельствуют о культурном обмене между видами. До сих пор считалось, что Homo sapiens развивали сложные социальные традиции самостоятельно, но результаты исследования показывают, что неандертальцы могли участвовать в формировании ранних обрядов. Ранее уже было доказано, что неандертальцы были хорошо приспособлены к среде обитания и их деятельность не ограничивалась лишь охотой на животных.

Исследователи предполагают, что пещера Тиншемет могла служить коллективным местом захоронения, что указывает на развитые социальные связи в этом регионе. Открытие меняет представление о взаимоотношениях древних людей и подтверждает, что именно контакты между разными группами стали важным фактором эволюции культуры и поведения.