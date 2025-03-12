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00:44, 12 марта 2025Мир

Дугин предрек американскую «передачу» Украины России

Дугин заявил, что США отдадут Украину России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп «отдаст» Украину России, когда Вашингтон столкнется с внутренними и внешними проблемами, предрек философ Александр Дугин. Об этом он заявил в комментарии NEWS.ru.

Он уточнил, что американский политик пойдет на этот шаг, когда столкнется через месяц или два с проблемами, которые касаются Европы, Канады, Гренландии и мексиканских наркокартелей. «На следующем этапе Украина с ее редкоземельными металлами будет ему не просто не нужна — он нам ее с удовольствием отдаст, чтобы мы этот токсичный отход получили и 10 лет им занимались, ни во что больше не вовлекаясь», — счел философ.

Ранее Дугин заявил, что Трамп начал войну против американского либерал-глобалистского «глубинного государства» с целью его уничтожения. После возвращения в Белый дом Трамп сразу стал назначать своих сторонников на ключевые посты, начав «консервативную революцию» в США, отметил он.

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