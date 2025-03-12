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14:56, 12 марта 2025Спорт

Двоих руководителей «Салавата Юлаева» задержали из-за черной икры

Двоих руководителей «Салавата Юлаева» задержали за попытку вывоза черной икры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Двоих руководителей «Салавата Юлаева» задержали за попытку вывоза черной икры после матча с хабаровским «Амуром» (2:1). Об этом сообщает Sport Baza в Telegram-канале.

По информации источника, 6 марта в аэропорту Хабаровска задержали генерального директора уфимского клуба Александра Кислицына и начальника команды Юрия Попова. При себе у них было пять полукилограммовых банок с черной икрой.

Во время опроса Попов рассказал, что купил икру с рук для себя, чека и документов на товар у него нет. При этом он подчеркнул, что, со слов продавца, икра выращена искусственно.

После опроса Кислицына и Попова отпустили, а икру отправили на проверку. На Попова оформили материал проверки по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» заложил клубный автопарк. В договоре залога значатся автомобили, автобусы, микроавтобусы, ледозаливочные комбайны, а также медиакуб.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата в Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 63 матчах. Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф.

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