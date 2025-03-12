Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:40, 12 марта 2025Из жизни

Голубь отбросил девушку на 80 метров и сломал ей нос и ребра

В Великобритании девушка столкнулась с голубем и потеряла память
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vivek Doshi / Unsplash

25-летняя девушка из Великобритании, пользующаяся псевдонимом Мерседес Валентайн, попала в серьезную аварию из-за голубя. Об этом пишет Lawyer Monthly.

Инцидент произошел летом 2024 года. По словам Валентайн, в день катастрофы она ехала на мотоцикле. Когда мотоцикл поравнялся с фонарным столбом, на котором сидел голубь, птица резко спикировала вниз и ударилась о ее голову. От неожиданности Валентайн повернула руль, столкнулась с припаркованным автомобилем и потеряла сознание.

Удар отбросил девушку на 80 метров. Когда ее доставили в больницу, у нее были сломаны четыре ребра, нос и плечо. Кроме того, она получила черепно-мозговую травму, повредила таз и глазницу. Валентайн утверждает, что также потеряла память и до сих пор не помнит месяц до аварии и месяц после. «Как будто мой мозг принадлежит кому-то другому», — объясняет она.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

Несмотря на случившееся, Валентайн продолжает ездить на мотоцикле. Она отметила, что просто стала более аккуратной и внимательной на дорогах.

Ранее сообщалось, что в штате Юта, США, мужчина, забывший о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга, смог добиться ее руки и сердца и жениться на ней.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы очень довольны». В Белом доме подвели итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. Что об этом известно?

    Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

    Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

    В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

    Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

    Голубь отбросил девушку на 80 метров и сломал ей нос и ребра

    Названа численность гарнизона ВСУ в курской Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше