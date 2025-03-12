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12:55, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

МИД Греции отказал в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

МИД Греции отказал в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику. Об этом информагентство сообщило в Telegram.

Сообщается, что из-за подобного действия греческого дипломатического ведомства РИА Новости вынуждено закрыть корреспондентский пункт в европейской стране, работавший более 20 лет.

РИА Новости отмечает, что сотрудник управления международных общественных связей, сообщившая об отказе в аккредитации, не смогла объяснить причины этого решения МИД.

В октябре 2024 года стало известно, что Молдавия отказала журналистам РИА Новости в аккредитации на освещение выборов в стране. Это решение власти обосновали неназванными «положениями национального законодательства».

До этого сообщалось, что сотрудникам части российских СМИ отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. В МВД Франции заявили, что решение основано на том, что российских журналистов подозревают в шпионаже.

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