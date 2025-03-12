Ищущим пару людям назвали досадные ошибки на первом свидании

Психолог Орбух назвал ошибкой обсуждение бывшего партнера на первом свидании

Эксперт по отношениям, кандидат психологических наук Терри Орбух рассказала о самых распространенных досадных ошибках на первом свидании, которые совершают ищущие пару люди. Ее слова приводит Daily Mail.

Первой ошибкой психолог назвала обсуждение бывшего партнера и личных проблем. «На первом свидании привлекают люди, полные надежд и настроенные позитивно и оптимистично», — подчеркнула она. Если же речь зайдет о предыдущих отношениях, стоит говорить о них максимально лаконично и нейтрально.

Также Орбух рекомендовала на первой встрече не говорить много о себе и не выдавать большое количество личной информации. По ее мнению, вместо длинного рассказа о себе правильнее будет задать собеседнику вопросы о нем, о его хобби, любимых местах для путешествий.

Еще одна распространенная ошибка — не давать потенциальному партнеру второго шанса, если на свидании сразу не возникла химия, считает психолог. По ее словам, это нереалистичное ожидание и обычно такое случается только в кино. На первом свидании многие люди могут быть нервными и зажатыми из-за стресса, а влечение может появиться со временем, по мере узнавания друг друга.

Наконец, Орбух призвала не относиться к первому свиданию слишком серьезно, так как в противном случае оно будет больше похоже на собеседование при приеме на работу. Задача первых встреч с потенциальным партнером — повеселиться и собрать о нем информацию, подчеркнула она.

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