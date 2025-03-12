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08:16, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Известный советский телеведущий раскрыл влияние рукопожатия с Путиным на жизнь

Телеведущий Марфин заявил, что рукопожатие с Путиным не повлияло на его жизнь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Известный советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин, обменявшийся рукопожатием с президентом России Владимиром Путиным, раскрыл влияние этого события на жизнь. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Мне смешно», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Марфин рассказал, что жал руку пяти президентам: Борису Ельцину, Владимиру Путину, бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, бывшему украинскому лидеру Леониду Кучме, а также президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Ведущий шоу Тимур Бабъяк предположил, что многочисленные контакты с главами государств никак не помогли Марфину. «Абсолютно. Особенно с Лукашенко», — согласился телеведущий.

Ранее Марфин рассказал, как юмористический проект Comedy Club повлиял на КВН. По его словам, новое шоу стало альтернативой телеигре. Он добавил, что в 2000-е годы КВН располагал всей энергией молодежного юмора.

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