Китай примет Иран и Россию для переговоров по ядерной сделке

Китай примет Иран и Россию для совместных переговоров по ядерной сделке

Китай примет Иран и Россию для совместных переговоров по ядерной сделке. Переговоры назначены на 14 марта. Об этом сообщает МИД КНР.

Председательствовать на встрече будет исполнительный вице-министр иностранных дел Ма Чжаосюй. От российской стороны на встрече будет присутствовать заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, от Ирана — замглавы МИД республики Казем Гарибабади.

«Три стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказано в публикации на официальном сайте китайского правительства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вести переговоры о ядерном оружии с американский лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» Тегерану. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.