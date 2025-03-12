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07:41, 12 марта 2025Россия

Командование ВСУ полностью потеряло связь с войсками в Курской области

Командование ВСУ полностью потеряло связь с войсками в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью потеряло связь со своими войсками в курском приграничье и пытается бежать в Сумскую область, но безуспешно. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«Ночью продолжились боевые действия за райцентр — Суджу, восточная часть которой уже находится под контролем российских войск», — говорится в сообщении.

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В Судже, по информации канала, находятся еще несколько тысяч бойцов ВСУ. Противник размещается в подвалах жилых домов, на опорных пунктах и промышленной зоне. Некоторые украинские военнослужащие не знают о происходящем даже на соседней улице.

Ранее дрон облетел Суджу в Курской области и снял на видео город, оккупированный ВСУ. На представленных кадрах видны разрушенные дома, покореженные здания и огромное число обломков. На кадрах нельзя увидеть полностью сохранившиеся постройки.

ЖЗЛ
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