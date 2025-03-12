Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 12 марта 2025Мир

Маск обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов

Маск обвинил в атаках против компании Tesla проплаченных агитаторов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов.

Он прокомментировал публикацию одного из пользователей с фрагментом выступления президента США Дональда Трампа о том, что подобные лица организовали протесты против принадлежащей миллиардеру фирмы.

«Многие из них, возможно, большинство», — написал Маск.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на данные полиции сообщал, что американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее десяти таких случаев.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Названы три характерных признака серьезных проблем с алкоголем

    Маск обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов

    В Госдуме нашли способ улучшить жизнь россиян

    Раскрыто влияние психотропных грибов на организм

    Мужчина дал совет одному сыну и случайно разрушил отношения другого

    Женщина пожарила и съела пенис и сердце насильника

    В России назвали лукавством согласие Украины на временное прекращение огня

    В США заявили об отстранении спецпосланника по России и Украине от переговоров

    На Украине заявили о готовности встречаться с представителями США где угодно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше