Маск обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов

Маск обвинил в атаках против компании Tesla проплаченных агитаторов

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X обвинил в атаках против его компании Tesla проплаченных агитаторов.

Он прокомментировал публикацию одного из пользователей с фрагментом выступления президента США Дональда Трампа о том, что подобные лица организовали протесты против принадлежащей миллиардеру фирмы.

«Многие из них, возможно, большинство», — написал Маск.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на данные полиции сообщал, что американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее десяти таких случаев.

