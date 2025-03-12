Молодожены отправились на морскую прогулку и чудом выжили после кораблекрушения

New York Post: Молодожены чудом выжили после кораблекрушения на Мальдивах

Молодожены из Бразилии отправились на морскую прогулку во время медового месяца на Мальдивах и чудом выжили после кораблекрушения. Об этом сообщает New York Post.

Кайо Гомеш и его жена Фернанда Диниз вышли в море 2 марта на прогулочном судне. На борту находились более 50 человек. Во время плавания поднялась большая волна, которая сильно раскачала лодку. Несмотря на это, судно продолжало двигаться еще 20 минут, после чего начало тонуть. При этом члены экипажа не сообщили пассажирам, что лодка уходит под воду, а лишь попросили всех надеть жилеты и прыгнуть за борт.

Супруги послушно выполнили указания, однако после прыжка в море обнаружили, что их жилеты не надуваются. Затем они случайно наткнулись в воде на потерянный спасательный жилет, надули его и спаслись. Они и другие туристы провели в воде около получаса, после их подобрал экипаж другой лодки.

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