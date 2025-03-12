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10:39, 12 марта 2025Из жизни

Мужчина попался с любовницей и объяснил измену жене мировыми трендами

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Великобритании женщина из города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, застала мужа с любовницей. Об этом сообщает Daily Mail.

Чармейн Черовбриер обнаружила, что ее муж Уоренн уединился с другой женщиной в фургоне своего отца. Он был раздет ниже пояса, при этом его любовница была одета. Обманутая жена обвинила мужчину в том, что он «причиняет боль и ей, и детям», а его любовницу обозвала «гнилой лживой тварью».

Ролик, который Чармейн сняла и выложил в соцсети, стал вирусным. В итоге Уоренн согласился пообщаться с репортером Daily Mail. «Для меня все это не проблема, потому что мы разошлись еще в прошлом году, — заявил он. — Это происходит тысячи раз каждый день по всему миру, так что, я, собственно говоря, не сделал ничего плохого».

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Чармейн позже выложила в TikTok серию постов, в которых рассказала, что муж много раз изменял ей в прошлом, но она каждый раз «давала ему шанс». Они поженились в 2016, и с тех пор Уоренн трижды заводил романы. С последней любовницей он встречался около года.

Ранее в Таиланде жена и любовница сотрудника полиции уличили его в измене и устроили скандал в ресторане. Женщины давно знали друг о друге и не имели взаимных претензий.

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