На Украине подтвердили прорывы ВС России через границу Сумской области

Спикер ГПСУ Демченко подтвердил прорывы ВС России через границу Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России несколько раз прорвали границу Курской области и Сумской области Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Они стремятся осуществить окружение наших сил, которые находятся в Курской области, или перерезать логистические пути», — рассказал представитель ГПСУ.

Демченко подтвердил прорывы ВС России через границу Сумской области на фоне продвижения в Курской области благодаря тактике использования малых пехотных групп. По его словам, ГПСУ совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) предпринимают все меры для отражения атак российских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях ВСУ в Курской области. При этом политик признал давление ВС России, назвав его «однозначно максимальным».