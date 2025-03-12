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18:17, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили прорывы ВС России через границу Сумской области

Спикер ГПСУ Демченко подтвердил прорывы ВС России через границу Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России несколько раз прорвали границу Курской области и Сумской области Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Они стремятся осуществить окружение наших сил, которые находятся в Курской области, или перерезать логистические пути», — рассказал представитель ГПСУ.

Демченко подтвердил прорывы ВС России через границу Сумской области на фоне продвижения в Курской области благодаря тактике использования малых пехотных групп. По его словам, ГПСУ совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) предпринимают все меры для отражения атак российских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать сообщения о поражениях ВСУ в Курской области. При этом политик признал давление ВС России, назвав его «однозначно максимальным».

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