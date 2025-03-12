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12:18, 12 марта 2025Экономика

Прибыль немецкого производителя люксовых авто резко упала

Чистая прибыль Porsche сократилась в 2024 году на 30,3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Прибыль Porsche — немецкого производителя спортивных автомобилей класса люкс и внедорожников — резко упала в прошлом году на 30,3 процента, составив около 3,6 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает «Интерфакс».

В нем, в частности, говорится, что операционная рентабельность автопроизводителя снизилась в 2024-м до 14,1 процента с 18 процентов годом ранее, а в 2025 году прогнозируется еще одно сокращение показателя до уровней 10-12 процентов. Выручка Porsche, как ожидается, также продолжит уменьшаться. Упав в отчетный период на 1,1 процента, до 40,1 миллиарда евро, в этом году она планируется в диапазоне от 39 до 40 миллиардов.

Снизились в 2024-м и поставки машин Porsche — на 3 процента, до 310,7 тысячи штук. Концерн также сообщил о намерении сократить до 2029 года 3,9 тысячи сотрудников, около половины из которых покинут рабочие места после истечения срочных трудовых соглашений.

В начале марта другой немецкий промышленный гигант, концерн Bosch, на фоне сокращения прибыли в полтора раза анонсировал дальнейшие увольнения — после расставания с 11,5 тысячи человек там решили избавиться еще от 12 тысяч рабочих мест, включая 7 тысяч, расположенных в Германии.

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