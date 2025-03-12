Необычная жижа с пузырями вылезла из-под земли и напугала россиян

В Якутии обнаружили жидкую субстанцию с пузырями, которая вылезла из-под земли

В Якутии необычная жижа с пузырями вылезла из-под земли и напугала жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Бытантай уоттара».

Странную субстанцию обнаружил оленевод. На предоставленных им фото можно увидеть, как из-под снега извергается коричневая жижа с пузырями. Консистенция ее не очень понятна — когда мужчина пытался потрогать ее ногой, она треснула. Также оказалось, что внутри она пустая.

В сети выдвинули несколько предположений о возникновении явления. Непривычная жидкость могла появиться из-за природных, биогенных и радиогенных газов.

Ранее на пляжах Анапы россияне заметили другое необычное явление. Крупные обломки льда выбросило на побережье в районе косы Голенькой. Такие нагромождения называют торосами, они образуются в результате сжатия ледяного покрова под силой подводных течений, ветра, приливов или отливов. Для побережья Анапы подобное явление — редкость.