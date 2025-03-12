НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз по дате рекорда российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.
В матче против «Анахайм Дакс» Овечкин оформил ассистентский хет-трик, но не смог забить. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу столичного клуба.
После этого НХЛ изменила дату возможного рекорда россиянина. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 12 апреля 2025-го.
В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 49 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.