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16:44, 12 марта 2025Наука и техника

Обнаружен эффективный способ устранения раковых опухолей

Advanced Science: Технология CRISPR может способствовать исчезновению опухолей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Тель-Авивского университета впервые применили технологию CRISPR для удаления гена из раковых клеток головы и шеи, что привело к полному исчезновению 50 процентов опухолей у животных. Исследование, опубликованное в Advanced Science, открывает новые перспективы для генной терапии онкозаболеваний.

До сих пор считалось, что удаление одного гена не способно разрушить опухолевую структуру. Однако исследователи доказали, что некоторые гены жизненно необходимы для выживания раковых клеток, что делает их идеальной мишенью для CRISPR-терапии. В ходе работы специалисты сосредоточились на гене SOX2, который играет ключевую роль в развитии опухолей головы и шеи.

Для точечной доставки CRISPR-механизма ученые разработали специальные наночастицы, содержащие генетический редактор в форме РНК. Частицы были покрыты антителами, нацеленными на белок EGF, что позволило максимально точно направлять CRISPR-систему в пораженные ткани. Препарат вводился непосредственно в опухоль трижды с интервалом в одну неделю. Через 84 дня половина опухолей полностью исчезла.

Теперь исследователи намерены выяснить, требуется ли удаление дополнительных генов для повышения эффективности терапии. По их словам, этот метод может стать основой для новых видов лечения, нацеленных на разрушение опухоли на генетическом уровне без химиотерапии. Ранее ученые также выяснили, что отключение генов в раковых опухолях препятствует метастазированию.

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