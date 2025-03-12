Переговоры США и Украины назвали поворотным моментом

Глава МИД ФРГ Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры США и Украины в Саудовской Аравии могут стать поворотным моментом на пути к миру. Об этом она написала в социальной сети Х.

Министр подчеркнула, что итоги переговоров между делегациям могут стать важным моментом «в стремлении Украины к прочному миру и безопасности».

«Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и дальше на этом пути», — сказала она.

Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

