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11:02, 12 марта 2025Наука и техника

Создан первый ноутбук с водяным охлаждением

Энтузиасты создали первый ноутбук с мощнейшей видеокартой и водяным охлаждением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: UHPILCL / YouTube

Энтузиасты из стартапа UHPILCL показали прототип первого в мире ноутбука на водяном охлаждении. На это обратило внимание издание Videocardz.

Проект компьютера опубликовали на Kickstarter, специалисты намерены запустить сбор денег на его создание в ближайшее время. По их словам, ноутбук является первым портативным компьютером в мире с настоящим водяным охлаждением. Также он поддерживает установку полноценной, а не мобильный видеокарты.

Авторы проекта рассказали, что в ноутбук можно установить видеокарту Nvidia RTX 5090 — благодаря этому и водяному охлаждению компьютер может стать самым мощным игровым ноутбуком на рынке. Во время работы подобная игровая станция может потреблять 511 ватт энергии. Также аппарат можно запустить в режиме пониженного энергопотребления, в котором он сможет проработать до 3 часов на одном заряде батареи.

Также этот компьютер имеет полностью заменяемые компоненты. Кроме видеокарты пользователи могут поменять процессор, оперативную память и жесткий диск или SSD-накопитель. Минимальный вес ноутбука без учета видеокарты составляет 4,8 килограмма.

Ранее в игровом сервисе Steam рассказали, что операционная система (ОС) Windows 10 снова оказалась самой популярной системой среди геймеров на компьютерах. Доля устаревшей ОС на площадке составила 53,34 процента.

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