Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

Аятолла Хаменеи: Призыв Трампа к переговорам является обманом для общества

Призыв президента США Дональда Трампа к переговорам по иранской ядерной сделке является обманом для общественного мнения. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает агентство Reuters.

«То, что президент США заявляет о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения. Это, конечно, означает, что мы не против вести переговоры и заключить в итоге мир, но Иран не готов этого сделать», — указал глава государства.

Аятолла Хаменеи также подчеркнул, что Иран ни в коем случае не стремится к конфликту с США, однако если Вашингтон применит военную силу, то Тегеран даст незамедлительный ответ.

Ранее Хаменеи ответил на обращение Трампа. Он упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.