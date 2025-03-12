Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

Прокурор запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана

Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия, Эдвард Мартин запросил данные о бизнесе, который основал уроженец Украины, член Палаты представителей Евгений Виндман. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Мартин в отправленном письме потребовал, чтобы Виндман предоставил информацию о бизнесе, основанном им и его братом, чтобы помочь вооружить Украину против России. Мартин запросил подробные записи о владельце и государственном финансировании бизнеса под названием Trident Support LLC», — передает издание.

Виндман, в свою очередь, раскритиковал письмо, заявив, что таким образом президент США Дональд Трамп «пытается его запугать и заставить замолчать».

Политик стал известен после того, как вместе с братом рассекретил подробности разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также дал показания против республиканца по делу об импичменте в сентябре 2019 года.

28 ноября 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что Виндман получает деньги от олигархов с Украины. По его мнению, конгрессмен совершил государственную измену, за что понесет соответствующее наказание.

