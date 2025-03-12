Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 12 марта 2025Мир

Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

Прокурор запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия, Эдвард Мартин запросил данные о бизнесе, который основал уроженец Украины, член Палаты представителей Евгений Виндман. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Мартин в отправленном письме потребовал, чтобы Виндман предоставил информацию о бизнесе, основанном им и его братом, чтобы помочь вооружить Украину против России. Мартин запросил подробные записи о владельце и государственном финансировании бизнеса под названием Trident Support LLC», — передает издание.

Виндман, в свою очередь, раскритиковал письмо, заявив, что таким образом президент США Дональд Трамп «пытается его запугать и заставить замолчать».

Политик стал известен после того, как вместе с братом рассекретил подробности разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также дал показания против республиканца по делу об импичменте в сентябре 2019 года.

28 ноября 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что Виндман получает деньги от олигархов с Украины. По его мнению, конгрессмен совершил государственную измену, за что понесет соответствующее наказание.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше