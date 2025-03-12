Назван лидирующий по покупкам обручальных колец город в России

Sokolov: Лидирующим по покупкам обручальных колец городом стала Тюмень

Аналитики ювелирного бренда Sokolov назвали российский город, который лидирует по покупкам обручальных колец. Статистика попала в распоряжение «Ленты.ру».

Лидером рейтинга стала Тюмень, где на каждые 10 тысяч жителей пришлось 49 обручальных колец. Второе место занял Иркутск (41 кольцо), а замыкает тройку Екатеринбург (40 колец). В пятерку городов с самыми высокими показателями также вошли Санкт-Петербург (38 колец) и Воронеж (37 колец). Москва расположилась на шестой строчке с индексом 36, а ниже нее оказались Пермь (35 колец) и Сочи (34 кольца). Десятку замыкают Калининград (33 кольца) и Челябинск (31 кольцо).

Кроме того, аналитики также изучили средний чек на обручальные кольца в каждом городе. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (23 331 рубль) и Воронеж (22 373 рубля). Жители Москвы и Сочи тратят на эти украшения почти одинаковую сумму — около 21,5 тысячи рублей.

При этом наименьшие расходы на обручальные кольца зафиксированы в Перми (15 007 рублей), Иркутске (15 896 рублей) и Тюмени (16 924 рубля).

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