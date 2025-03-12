Раскрыт способ ВСУ остановить продвижение России

Военный эксперт Киселев: ВСУ заказывают на Западе много противопехотных мин

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрашивает в Европе большое количество противопехотных мин. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Киселева, ВСУ заказывают на Западе много противопехотных мин, чтобы остановить продвижение российских войск. Он подчеркнул, что украинским военным необходимо делать заградительные поля.

«ВСУ заказали не только противопехотные, но и комбинированные мины, которые могут срабатывать как на человека, так и на технику», — отметил он.

Киселев добавил, что существует более 600 видов подобного вида мин, многие применяются на Украине. Российские саперы уже встречали их, заключил эксперт.

Ранее стало известно о продвижении России в Днепроэнергии. Отмечается, что в селе находятся точечные очаги сопротивления ВСУ.