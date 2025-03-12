Разбуженный пенсионер выстрелил в грудь внучке из-за шума

В США 67-летний пенсионер застрелил внучку за то, что она громко хлопала дверями

В США пенсионер расправился с внучкой из-за шума. Об этом пишет The Mirror.

Трагедия произошла в ночь на 1 марта. 38-летняя Мария Рангель, которая переехала к бабушке с дедушкой тремя неделями раньше, поздно вернулась домой. Она громко ходила по дому и хлопала дверями. Громкие звуки разбудили ее деда — 67-летнего Хосе Могро.

Пожилой мужчина несколько раз сделал Рангель замечание и попросил ее быть потише. Это не помогло. Тогда рассерженный Могро взял пистолет и вышел из спальни. Когда внучка приблизилась к нему, он выстрелил ей в грудь. После этого пенсионер позвонил в полицию и признался в содеянном. На место прибыли правоохранители и парамедики, но помочь Рангель было уже нельзя.

На допросе Могро объяснил, что внучка переехала к нему после долгой борьбы с психическим заболеванием. Мужчина надеялся, что они с женой помогут Рангель встать на ноги. Однако внучка вела себя грубо и часто оскорбляла деда.

Его адвокат утверждает, что он не собирался стрелять в Рангель, а просто хотел ее припугнуть. Могро отпустили домой под залог. В апреле он должен будет явиться в суд. Ему грозит тюремное заключение.

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