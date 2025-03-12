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15:50, 12 марта 2025Мир

России предсказали выгодное завершение конфликта на Украине

Профессор Гиббс: Конфликт на Украине завершится на выгодных для России условиях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конфликт на Украине завершится на выгодных для России условиях. С таким заявлением выступил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Конфликт почти наверняка завершится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа и Украина никак не смогут этого изменить», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что украинский конфликт не закончится на условиях, выгодных для НАТО или Киева. По мнению Гиббса, это «скорее, хорошо, чем плохо».

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